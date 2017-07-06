Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
06 Липень 2017, Київ 19:19
Новини | Політика

До анексованого Криму знову приїхав італійський регіональний депутат

Депутат регіонального парламенту області Венето Стефано Вальдегамбері в анексованому Криму, 6 липня 2017 року

В анексований Крим вкотре приїхав депутат парламенту італійського регіону Венето Стефано Вальдегамбері, повідомляє 6 липня прес-служба підконтрольного Кремлю уряду Криму.

Призначений Кремлем голова уряду Криму Сергій Аксьонов заявляє, що обговорив з Вальдегамбері можливість співпраці.

«Ми обговорили питання, що стосуються узгодження позицій щодо скасування санкцій, більш широкого інформування італійської громадськості про перспективи розвитку Криму, а також підтримки спільних проектів італійських і російських бізнесменів на території нашої республіки», – сказав Аксьонов.

На сторінці італійського регіонального політика у Facebook немає згадок про його поїздку в анексований Росією Крим.

МЗС України поки що не коментує візит.

15 квітня 2016 року Вальдегамбері, який прибув в анексований Крим для участі в Ялтинському економічному форумі, пояснив свій візит на півострів спробою «налагодити економічні відносини з Росією».

У МЗС України неодноразово виступали з нагадуваннями про необхідність дотримуватися законодавства України при відвідуванні анексованого Росією Криму.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG