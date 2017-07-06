До анексованого Криму знову приїхав італійський регіональний депутат

В анексований Крим вкотре приїхав депутат парламенту італійського регіону Венето Стефано Вальдегамбері, повідомляє 6 липня прес-служба підконтрольного Кремлю уряду Криму.

Призначений Кремлем голова уряду Криму Сергій Аксьонов заявляє, що обговорив з Вальдегамбері можливість співпраці.

«Ми обговорили питання, що стосуються узгодження позицій щодо скасування санкцій, більш широкого інформування італійської громадськості про перспективи розвитку Криму, а також підтримки спільних проектів італійських і російських бізнесменів на території нашої республіки», – сказав Аксьонов.

На сторінці італійського регіонального політика у Facebook немає згадок про його поїздку в анексований Росією Крим.

МЗС України поки що не коментує візит.

15 квітня 2016 року Вальдегамбері, який прибув в анексований Крим для участі в Ялтинському економічному форумі, пояснив свій візит на півострів спробою «налагодити економічні відносини з Росією».

У МЗС України неодноразово виступали з нагадуваннями про необхідність дотримуватися законодавства України при відвідуванні анексованого Росією Криму.