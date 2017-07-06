Майже півмільйона гривень нарахували голові Нацполіції Князєву станом на травень – #Точно

За час перебування на посаді голові Національної поліції України Сергію Князєву нарахували за період із 8 лютого до 31 травня 2017-го «грошове забезпечення» в сумі 465 тисяч 244 гривні 3 копійки – таку інформацію надало відомство у відповідь на запит #Точно, проекту Радіо Свобода.

Що входить до цієї суми – не вказано.

«Грошове забезпечення за червень поточного року буде нараховано і виплачено в останній день календарного місяця відповідно до наказу МВС від 6 квітня 2016 року № 260», – йдеться в документі.

У лютому Кабінет міністрів України призначив Сергія Князєва керівником Національної поліції. До призначення він керував департаментом карного розшуку.

Як повідомлялося раніше, голова СБУ Василь Грицак заробляє майже 33 тисячі гривень щомісяця.