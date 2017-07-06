САП скерувала до суду обвинувачення проти громадянина Молдови у справі судна, що незаконно ходило до Криму

Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомила, що скерувала до суду обвинувальний акт щодо громадянина Молдови, який давав хабара за зняття арешту з судна, яке арештували за незаконні рейси до Криму.

Як мовиться в повідомленні, цей громадянин, імені якого не назвали, 29 грудня минулого року у своїх інтересах та в інтересах компанії нерезидента України, співвласником якої він є, дав так само не названому військовому прокуророві Південного регіону України «неправомірну вигоду в сумі 75 000 доларів США» за вчинення процесуальних дій, що мали б на меті зняття арешту з судна і його вантажу.

Одразу після завершення зустрічі громадянин Молдови був затриманий на місці вчинення злочину, грошові кошти в сумі 75 000 доларів США вилучено. Тепер дії обвинуваченого орган досудового розслідування кваліфікував за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище), що передбачає в разі визнання вини покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без неї.

Ідеться про судно Sky Moon, що ходило під прапором Танзанії, і його вантаж із понад 3 тисяч тонн технічної соди, який оцінили в майже 18,5 мільйонів гривень.

Днями Генеральна прокуратура України повідомила, що ще 22 червня Апеляційний суд Одеської області залишив без змін постанову суду першої інстанції, якою громадянина Сирії, капітана судна Sky Moon, що заходив у порти окупованого Криму, визнали винним і конфіскували судно і вантаж у дохід держави. Капітана судна визнали винним у скоєнні адміністративного правопорушення, на нього наклали адміністративне стягнення у вигляді конфіскації предмета контрабанди (вантажу судна) і самого судна Sky Moon, яке використовувалося для скоєння правопорушення.

У березні 2017 року в Одесі суд конфіскував судно Sky Moon, арештоване після заходу в порти Криму. Як заявила військова прокуратура Південного регіону, таке рішення було ухвалене вперше в історії України. Членам екіпажу судна Sky Moon, заарештованого після заходу в порти Криму, прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Росією Криму, гавані півострова закрилися для міжнародного судноплавства. Офіційно Кабінет міністрів України виключив кримські порти з переліку відкритих для іноземних суден у травні 2015 року.

З моменту окупації Державна прикордонна служба України відстежила понад 650 іноземних суден, що порушили українське законодавство і заходили в порти окупованого Криму.

Завдяки зміні українського законодавства з минулого року Держприкордонслужба може затримувати такі судна і їхні вантажі.