Пов’язана з депутатом Недавою фірма заробляє на токсичних відходах попри анулювання ліцензії – «Схеми»

Фірма ТОВ «СП Еконіка», яка продовжує збирати та зберігати токсичнівідходи попри анулювання ліцензії на таку діяльність, пов’язана з депутатом від БПП Олегом Недавою. Він є заступником голови комітету зпитань екологічної політики Верховної Ради та активно лобіює поновлення ліцензії цієї фірми. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Фірма ТОВ «СП Еконіка» була позбавлена ліцензії на роботу з небезпечними відходами у жовтні 2016 року через порушення, які виявила комісія Міністерства екології.

Один зі співзасновників ТОВ «СП Еконіка» Володимир Ширяєв працював офіційним помічником народного депутата Недави, але був звільнений із цієї посади одразу після звернення журналістів Радіо Свобода до депутата з проханням прокоментувати ці факти у червні 2017 року.

У травні та червні журналісти побували на промисловому майданчику підприємства у селищі Коцюбинське Київської області і переконалися, що компанія «Еконіка» і далі функціонує. До того ж у рекламних оголошеннях відкрито пропонує клієнтам утилізувати хімічні реактиви, отрутохімікати, акумулятори і залишки кислот.

Працівники промзони підтвердили, що компанія «Еконіка» приймає відходи. На самому складі «Схеми» побачили вживані ємності від отрутохімікатів, баки з небезпечними рідинами, бочки від нафтопродуктів, акумулятори і велику кількість люмінесцентних ламп.

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Знімальна група приїжджала на склад «Еконіки» кілька разів і небезпечних матеріалів щоразу ставало більше.

Народний депутат та заступник голови комітету зпитань екологічної політики парламенту Олег Недава в інтерв’ю програмі «Схеми» заявив, що нічого не знає пробізнес свого помічника Володимира Ширяєва. Пізніше він повідомив, що звільнив Володимира Ширяєва з займаної посади саме через те, що інформація про бізнес його помічника підтвердилася.

При цьому Олег Недава був єдиним із народних депутатів, хто особисто відвідував засідання Апеляційної ради, де розглядалася скарга «Еконіки» та інших компаній. Сам вінзаявив, що захищає інтереси реально діючих підприємств, які звернулися до нього як до заступника голови профільного комітету Верховної Ради.

«В Україні не триста ліцензіатів, а десяток реально діючих підприємств, які мають право на отримання ліцензії. В такому разі, я пишаюся тим, що я лобіюю інтереси реально діючого сектору економіки, і ганьба чиновникам, які лобіюють інтереси фіктивних фірм!» – зауважив він.

Тим часом директор «СП Еконіка» Олексій Панін запевнив, що вони мають права працювати, бо оскаржують анулювання ліцензії в Державній регуляторній службі та суді. «Ліцензії, наша та інших компаній, анульовані, Державна регуляторна служба в цьому розбирається і доходить висновку, що анулювали незаконно. Отже, або є якийсь підступ, або Міністерство свідомо ставить собі задачі анулювати всі ліцензії, знаходить якесь дрібне порушення (є 150 папірців, а одного бракує), і це стає приводом для анулювання ліцензії», – заявив він.

У Мінекололії наполягають, що позбавили фірму ліцензії в жовтні 2016 року через суттєві порушення, та зауважують, що жодних рішень про поновлення ліцензії міністерство не ухвалювало, крім того, досі триває суд, тож нині ліцензія «Еконіки» вважається нечинною.