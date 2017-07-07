Росія не підтримала підготовлену США резолюцію Ради безпеки ООН щодо КНДР

Росія 6 липня виступила проти схвалення підготовленого американськими дипломатами проекту резолюції Ради безпеки ООН, який містить засудження першого в історії КНДР пуску міжконтинентальної балістичної ракети.

Росія стверджує, що запущена Північною Кореєю 4 липня ракета мала середній радіус дії.

Опір Москви визнанню запуску Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети не заблокує наміри Вашингтона щодо посилення санкцій проти КНДР, заявила посол США в ООН Ніккі Гейлі. За її словами, Сполучені Штати невдовзі запропонують таке посилення.

Висновки Москви щодо дальності пуску ракет у КНДР суперечать заявам північнокорейської влади. Пхеньян стверджує, що провів успішне випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети, здатної досягти цілі в будь-якій точці світу. Північнокорейське державне телебачення повідомляє, що за результатами випробування 4 липня ракета «Хвасон-14» досягла висоти 2800 кілометрів і вразила ціль після 39-хвилинного польоту.

Американські експерти погодилися, що була запущена саме міжконтинентальна балістична ракета.

Заперечення Росії фактично блокують запропоновану США резолюцію, оскільки її ухвалення потребує консенсусу всіх постійних членів Ради безпеки.