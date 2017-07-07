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07 Липень 2017, Київ 16:17
Новини | Події

ДСНС попереджає про погіршення погоди в окремих областях України

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погоди в окремих областях України.

Як повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, вдень 7 липня у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та місцями в Херсонській областях будуть грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду.

За даними служби, 8 липня у Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській і Вінницькій областях будуть грози, вночі на Закарпатті – сильний дощ.

Водночас ДСНС попереджає, що 7-8 липня у більшості районів Харківської, Полтавської і Черкаської областей, місцями у Сумській, Луганській та Херсонській областях висока (4 клас) та надзвичайна (5 клас) пожежна небезпека.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування на природі.

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