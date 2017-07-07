У Луганську стався ще один вибух – ЗМІ

У контрольованому проросійськими бойовиками Луганську пролунав ще один вибух, повідомляють російські ЗМІ.

За їхніми даними, це сталося недалеко від місця, де стався перший вибух.

За попередніми даними, вибухнув автомобіль, постраждалих немає.

Раніше сьогодні сайти луганських сепаратистів повідомили про вибух у центрі Луганська, внаслідок якого загинула одна людина, ще п’ятеро були поранені.

За повідомленням, загибла – жінка-бойовик, серед поранених є цивільні. Представник підтримуваних Росією сепаратистів Андрій Марочко заявив, що вибух, який стався недалеко від «будинку уряду», кваліфікують як «теракт».

Територію біля місця вибуху оточили. За повідомленням, ймовірно, спрацював закладений в урну біля продуктового магазину саморобний вибуховий пристрій, начинений різаною арматурою.

Збройний конфлікт на сході України триває від квітня 2014 року. Влада Росії неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі. Частину Донецької та Луганської областей, зокрема міста Донецьк і Луганськ, контролюють проросійські бойовики.

За даними ООН, від початку конфлікту на сході України у квітні 2014 року там загинули майже 10 тисяч людей.