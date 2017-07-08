Росія нічим не може відповісти на вихід США на енергоринок Європи – Гончар

Росія нічим не може відповісти на вихід США на енергоринок Європи, але буде використовувати це як привід для агресивної поведінки. Про це в ефірі Радіо Донбас.Радії сказав президент Центру глобалістики «Стратегія XXІ» Михайло Гончар. Нові проекти з Китаєм не принесуть доходу в бюджет Росії, вона залишається зав'язаною на європейський ринок, змушена прийняти правила гри там і конкурувати з норвезьким, американським і катарським газом, каже він.

«Це вплине на Росію, безперечно, але там не стільки буде якийсь колосальний чи катастрофічний вплив – цього не буде. Впливає інше: російська парадигма, яка була сформульована у 2012-2013 роках, коли революція сланцевого газу стала реальністю в США, і коли США чітко позначили перспективу експорту надлишкового газу, тоді у Росії заговорили про агресію і експансію. Тобто газу ще не було, термінали ще не були збудовані, а Кремль уже став мотивувати, чому він себе має поводити агресивно. Що це, мовляв, не агресія Росії, а агресія США – вторгнення на наш ринок в Європі, і ми маємо оборонятись», – сказав він.

Гончар зазначив, що воєнною кампанією в Україні Росія, серед іншого, витиснула з українського ринку американські компанії Shell i Shevron, що увійшли в проекти видобутку нетрадиційного газу, зокрема, і на Донбасі.

«Зараз типовий підхід Кремля: перебільшити загрозу, щоби потім виправдати цією перебільшеною загрозою якісь дії проти Європи і США», – зазначив він.

«На відміну від Росії, Штати не є країною, міць якої базується винятково на енергоресурсах, в той час як Росія – це велика бензоколонка. Ми пам'ятаємо, чим був спричинений колапс СРСР – падінням цін на нафту в середині 80-х. Виступ Трампа (у Варшаві – ред.) викликав струс на нафтовому ринку. Протягом доби падіння на 3 долари на барель. Це не означає, що вона далі піде вниз, вона повернеться. Звичайно, російська економіка – не радянська. Вона більш стійка. Але все ж таки базис залишається незмінним – це експорт енергоресурсів. СРСР колапсував протягом 6 років. Скільки знадобиться Росії? Сказати важко, але це серйозний чинник. Ніхто не знає, де розташована ця точка крихкості» – сказав експерт.

Президент США Дональд Трамп заявив про намір збільшити експорт природного газу, нафти і вугілля на ринки Східної Європи й Азії. Під час візиту до Польщі 6 липня він анонсував плани укласти контракт на постачання американського газу до Польщі. А наприкінці червня заявив, що готовий продавати Україні вугілля, заявивши про «золотий вік енергетичного бізнесу США».