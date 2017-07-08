Жінка, що підірвалась на міні поблизу Майорська, – в тяжкому стані, але у свідомості

Поранену 36-рiчну цивiльну, яка ввечері 7 липня підірвалася на вибуховому пристрої поблизу КПВВ «Майорськ», доправили з Бахмута до Дніпра. Про це в суботу повiдомили в обласнiй лiкарнi iм. Мечникова.

За даними з лiкарнi, жiнка отримала проникаюче поранення голови i численнi осколоковi поранення рук, нiг та тулуба. Вона у свiдомостi, стан медики оцiнюють як тяжкий. Як сказав Радiо Свобода головний лiкар Сергiй Риженко, наразi жiнку прооперували, здiйснивши трепанацiю черепа, вона все ще у важкому станi, але cамопочуття покращуеться.

За словами самої жiнки, iнцидент стався у пятницю, коли вони з чоловiком поверталась додому від гостей з сусiднього села. Як розповiла поранена, несподiвано пролунав вибух, швидше за все, спрацювала розтяжка.

Як повідомляв раніше штаб української воєнної операції на сході, ввечері 7 липня на узбіччі дороги поблизу населеного пункту Жованка (між Майорськом і Зайцевим у Донецькій області) на вибуховому пристрої підірвалися двоє цивільних. Чоловік загинув, жінка з мінно-вибуховими травмами була госпіталізована.

Україна входить до п'ятірки країн з найбільшою кількістю постраждалих від вибухів мін і займає в цьому списку перше місце. Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську.

Крім саперів Державної служби з надзвичайних ситуацій, розмінуванням на Донбасі займаються також групи гуманітарного розмінування, фінансовані західними урядами та донорами.

23 квітня у районі села Пришиб на контрольованій угрупованням «ЛНР» частині Луганщини підірвався автомобіль СММ ОБСЄ. Загинув американський медпрацівник. В угрупованні «ЛНР» звинуватили в підриві «підготовлену українську диверсійно-розвідувальну групу». У СММ ОБСЄ вважають, що підрив авто організації не був нещасним випадком, міну заклали навмисно.