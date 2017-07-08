Саміт у Гамбурзі: вранці Меркель, Макрон і Путін обговорили Україну, підвечір лідери G20 ухвалили комюніке

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін у першій половині дня суботи провели зустріч за лаштунками саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі, вказавши на важливість дотримання режиму припинення вогню на сході України. Як передають західні ЗМІ, перед початком заключного дня переговорів G20 лідери Німеччини, Франції та Росії мали робочий сніданок, під час якого йшлося про ситуацію на частині території Східної України.

«Лідери Німеччини, Франції і Росії провели у суботу зустріч, на якій підтвердили важливість імплементації угоди про припинення вогню на сході України, згідно з положеннями мінських домовленостей», – повідомила агенція Reuters з посиланням на представника німецького уряду.

​Вже у другій половині дня суботи лідери країн «Групи двадцяти» досягли компромісу щодо питань клімату і світової торгівлі. Після дводенного саміту 19 найбільших промислово розвинених країн і країн з економікою, що розвивається, визнали в заключній заяві (комюніке) рішення Вашингтона, ухвалене президентом США Дональдом Трампом, вийти з Паризької кліматичної угоди 2015-го року.

У комюніке лідери країн також поступилися бажанню Сполучених Штатів внести норму про використання викопного палива.

«Сполучені Штати Америки заявляють, що будуть прагнути тісно співпрацювати з іншими країнами, аби допомогти їм більш ефективно використовувати викопні види палива та сприяти розгортанню поновлюваних та інших екологічно чистих джерел енергії», – йдеться у тексті комюніке.

На підсумковій прес-конференції канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що «дуже щаслива», що всі члени групи, хоч і без США, погодилися у «незворотності» вступу в силу кліматичної угоди. Вона назвала переговори щодо клімату та інших питань «складними», але додала, що учасники зустрічі домовилися про відкриття ринків, а також боротьбу з «протекціонізмом», на що неохоче погодився Вашингтон, повідомили близькі до переговорів джерела.

У комюніке, серед іншого, вперше було прописано право країн захищати свої ринки «законними інструментами торговельної оборони».

Останній день переговорів у Гамбурзі проходив після нічних заворушень біля місця їх проведення – сутичок між антиглобалістами і поліцією. До G20 входять 19 провідних промислово розвинених і країн, що розвиваються, а також Євросоюз.