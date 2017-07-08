На підсумковій прес-конференції саміту «Групи двадцяти» (G20) 8 липня канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що «дуже щаслива», що всі члени групи, хоч і без США, погодилися у «незворотності» вступу в силу кліматичної угоди. Вона назвала переговори щодо клімату та інших питань «складними», але додала, що учасники зустрічі домовилися про відкриття ринків, а також боротьбу з «протекціонізмом», на що неохоче погодився Вашингтон, повідомили близькі до переговорів джерела. Президент Росії Володимир Путін вкотре заявив про безпідставність вважати Росію причетною до втручання у вибори у США, та розповів про власні враження від зустрічі із президентом США Дональдом Трампом напередодні. (Відео Reuters/ AP)