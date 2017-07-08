Путін заявив про можливість «частково відновити» рівень співпраці з Вашингтоном

Президент Росії Володимир Путін заявив про шанси на відновлення потрібного рівня співпраці з Вашингтоном. Про це він сказав за підсумками саміту «Групи двадцяти» у Гамбурзі в суботу.

«Є всі підстави вважати, що ми зможемо хоча б частково відновити рівень співпраці, який нам потрібен», – сказав Путін журналістам.

Також він заявив про поглиблене обговорення з президентом США Дональдом Трампом питання ймовірного втручання Росії у вибори в США в 2016 році. Він припустив, що Трамп «схоже, погодився», що «ніяких підстав» для таких звинувачень немає.

Російський президент висловив обережний оптимізм щодо перспективи поліпшення зв’язків з Вашингтоном, на які впливають конфлікти в Україні, Сирії, і повідомлення спецслужб США про хакерську кампанію Кремля задля допомоги Трампові у перемозі на виборах.

«Наша позиція дуже зрозуміла, і я сказав про це: немає підстав вважати, що Росія втручалася у виборчий процес США», – сказав Путін, додавши, що думку Трампа з цього приводу журналісти мають спитати самі.

Заяви Путіна з’явилися після попередніх висловлювань міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який заявив, що президент США Дональд Трамп «прийняв запевнення» Путіна в тому, що заяви про втручання у вибори є неправдою. Водночас державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що проблема полягає в тому, що це питання може стати «нерозв’язаною розбіжністю». Він додав, що Трамп кілька разів питав Путіна «про причетність Москви до виборів в США», і що Путін заперечував будь-яке втручання Кремля у вибори.

Напередодні на полях саміту G20 відбулися переговори між Трампом і Путіним, вони тривали 2 години, 15 хвилин. Йшлося про збройні конфлікти в Україні та Сирії, кризу довкола ядерних і балістичних програмам Північної Кореї, кібербезпеку і можливе втручання Росії у вибори в США. У своїй першій публічній заяві про переговори з Путіним Трамп вранці 8 липня сказав, що це була «грандіозна зустріч». Тим часом Путін сказав журналістам в Гамбурзі, що «Трамп, якого ви бачите по телевізору, сильно відрізняється від справжнього Трампа».

Повідомляється, що Трамп і Путін були переважно зосереджені на темі недавно оголошеної угоди з припинення вогню у південно-західній Сирії, досягнутої 7 липня між Росією і США.

Путін сказав у Гамбурзі, що, на його думку, Вашингтон став «більш прагматичним» щодо сирійської громадянської війни.

«Мені здається, що позиція США (щодо Сирії) стала більш прагматичною. Існує розуміння того, що якщо ми об’єднаємо наші зусилля, ми зможемо домогтися багато чого», – сказав Путін.

Згадуючи про Україну, президент Росії заявив, що» інтереси народів Росії і України збігаються», але українські керівники не поділяють такої точки зору. Путін також заявив про прагнення Москви до швидкого врегулювання ситуації на Донбасі.

8 липня під час саміту G20 канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент Росії Володимир Путін мали робочий сніданок, під час якого йшлося про ситуацію на частині території Східної України. Повідомлялося, що на тій зустрічі сторони підтвердили важливість імплементації угоди про припинення вогню на сході України, згідно з положеннями мінських домовленостей.