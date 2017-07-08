Упродовж дня бойовики 11 разів стріляли на Донбасі – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години суботи здійснили 11 обстрілів на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

Як повідомили у штабі, сьогодні втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів не було.

Повідомляється, що під час збройних атак проросійські бойовики використовували озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети, міномети, стрілецьку зброю.

Сепаратисти з угруповань «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про обстріли на захоплених ними територіях в суботу. Донецькі бойовики раніше повідомили, що за попередню добу було 44 випадки порушення режиму тиші з боку ЗСУ, луганські заявили про 4 таких факти.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.