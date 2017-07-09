Росія: активісти повідомляють про затримання прихильників Навального в Москві

У столиці Росії, Москві, у ході акції «Агітаційний суботник» за роздачу листівок на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального вже затримали близько 20 людей, повідомив глава столичного відділення Партії Прогресу Микола Ляскін.

За даними правозахисного порталу ОВД-Інфо, в Москві затримані щонайменше 16 людей, серед яких – 4 неповнолітніх.

Напередодні «Агітаційний суботник» пройшов в десятках міст Росії. Були затримані понад 100 активістів, серед яких – 11 неповнолітніх. Деяких прихильників Навального забирали в поліцію лише за те, що вони тримали в руках кульку з ім’ям політика.

Олексій Навальний має намір брати участь у виборах президента Росії в 2018 році. На цьому тижні відразу в кількох російських містах у передвиборчих штабах опозиціонера пройшли обшуки, поліцейські, зокрема, вилучали агітаційні матеріали.