Порошенко: обговорили з Ґутеррішем активізацію залучення ООН до врегулювання ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявив, що обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем питання щодо активізації залучення ООН до врегулювання ситуації на Донбасі.

«В ході сьогоднішньої бесіди ми окрему увагу приділили ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей, а також порушенням прав людини в тимчасово окупованому Росією Криму», –

«Відбувся відвертий обмін думками щодо можливих шляхів посилення залучення Організації (ООН – ред.) до врегулювання на Донбасі, особливо в гуманітарному вимірі», – додав Порошенко.

Крім того, президент наголосив, що Україна підтримує ідею реформування ООН з акцентом на механізми запобігання конфліктів.

«Сьогодні Україна, та й увесь світ, як ніколи раніше потребують сильної і рішучої, дієвої ООН, тому ми зацікавлені в тому, щоб авторитет генерального секретаря ООН зростав», – сказав Порошенко.

Генсекретар ООН прибув із візитом до України 9 липня. Раніше сьогодні він зустрівся з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. За підсумками зустрічі Ґутерріш заявив, що ООН продовжить гуманітарну допомогу Україні і готова допомогти в проведенні реформ.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Від початку конфлікту на сході України станом на 15 травня 2017 року, за даними ООН, загинули щонайменше 10 090 людей, включно з 2 777 представниками цивільного населення. Щонайменше 23 966 були поранені.