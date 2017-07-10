Після критики у США Трамп відмовився від співпраці з Росією у галузі кібербезпеки

Президент США Дональд Трамп 9 липня відмовився від своєї пропозиції співпрацювати з російським президентом Володимиром Путіним для створення підрозділу з кібербезпеки.

Трамп написав у мережі мікроблогів Twitter, що «той факт, що президент Путін і я обговорили блок кібербезпеки, гадаю, не означає, що це може статися».

Нова заява Трампа пролунала після того, як американські політики з обох партій різко розкритикували домовленості щодо запобігання хакерству та втручанню у вибори.

Сенатор-республіканець Ліндзі Ґрем заявив після початкової заяви про співпрацю, що ідея співпраці з Росією в галузі кібербезпеки «це найбезглуздіша ідея, яку я будь-коли чув, але близька до цього».

Член сенатського комітету із закордонних справ демократ Бен Кардін не лише розкритикував заяву про співпрацю з Москвою, а й закликав негайно затвердити проект закону щодо санкцій проти Росії.

«Тепер президент Трамп хоче працювати з Росією з питань кібербезпеки, приймає брехню (президента Росії – ред.) Путіна про невтручання в американські вибори, і намагається зупинити ухвалення пакету санкцій, над яким працює Конгрес», – твердить сенатор Кардін.

Після закінчення зустрічі з Трампом у Гамбурзі Путін 7 липня повідомив журналістам про домовленість з президентом США створити робочу групу в області кіберпростору.

У США нині триває розслідування ймовірного російського втручання у президентські вибори 2016 року.