НАБУ: до суду направили 75 справ

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що за матеріалами розслідувань до суду направлені 75 справ, обвинувальні акти складені стосовно 121 людини.

Як повідомляє перс-служба бюро, детективи наразі розслідують 381 кримінальне провадження, розмір предмету злочину в яких становить 84 мільярда гривень.

У червні в НАБУ повідомляли, що із 68 проваджень, у яких скерували обвинувальний акт до судових інстанцій, 24 залишаються без судового розгляду.

У квітні минулого року призначили Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Проте Антикорупційне бюро зареєструвало перші провадження лише у грудні минулого року, оскільки влітку проводився конкурс на посаду детектива НАБУ і лише у листопаді минулого року призначили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка має наглядати за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, здійснюваного антикорупційним бюро України, а також підтримувати держобвинувачення у відповідних провадженнях.

Загалом боротися з корупцією в Україні повинні три структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальна антикорупційна прокуратура і Національне агентство із запобігання корупції.