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10 Липень 2017, Київ 19:24
Новини | Події

Порошенко: на будівництво заводу боєприпасів планують виділити 1,4 мільярда гривень

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на будівництво заводу боєприпасів за стандартами НАТО планують виділити 1,4 мільярда гривень.

«Я вніс пропозицію щодо будівництва заводу боєприпасів, запровадження новітніх технологій у повній відповідності зі стандартами НАТО, що забезпечить взаємосумісність боєприпасів, що випускаються, за основними калібрами», – сказав він під час засідання РНБО.

«Це дасть можливість не просто складати боєприпаси, а забезпечити виготовлення боєприпасів вже з української сировини. Ми маємо, відповідно, відновити ті потужності, які були в Україні до початку окупації Росії, і я ставлю цю позицію як один із перших пріоритетів», – додав Порошенко.

На початку 2000-х років в Україні було 2,5 мільйона тонн боєприпасів, більшу частину з них повинні були утилізувати до початку 2015 року через закінчення терміну технічної придатності. У Міністерстві оборони не розраховують, що ситуація з боєприпасами кардинально зміниться в цьому році – зі 108 мільярдів гривень, які відомство просило на фінансування, з бюджету виділили трохи більше ніж половину.

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