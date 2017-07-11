Діти і вдови загиблих українських бійців відпочинуть в Ізраїлі

Понад 30 людей – діти й удови загиблих українських бійців – прибули вночі 11 липня до Ізраїлю на реабілітацію та оздоровлення. Як повідомив Радіо Свобода куратор проекту, співзасновник громадської організації «Ізраїльські друзі України» В’ячеслав Фельдман, всього у пілотному проекті беруть участь чотири групи по чотири сім’ї з України.

«Критерії були такі: по-перше, це діти, чиї татусі загинули в АТО; по-друге, це вік дітлахів 7 – 13 років. В Україні нам допомогли наші друзі-волонтери, серед яких «Нація добра», «Ініціатива Е+» та інші, які підібрали родини, котрі відповідають цим критеріям», – пояснив Фельдман.

Окрім оздоровлення і роботи з психологами, українські сім’ї ознайомляться з культурою і традиціями Ізраїлю та відвідають туристичні місця країни, обіцяють ініціатори проекту.

Допомогу в організації реабілітації і відпочинку українських родин в Ізраїлі, серед інших, надали урядові і благодійні організації двох держав, посольство України, компанія «Міжнародні авіалінії України». Фінансування проекту, серед іншого, вдалося забезпечити завдяки благодійним акціям «Етно-хутір», повідомив Фельдман.

Раніше «Ізраїльські друзі України» за підтримки українського та ізраїльського урядів здійснили проект «Медичний міст» (стажування українських лікарів у клініках Ізраїлю) та організували лікування і реабілітацію кількох поранених українських бійців.