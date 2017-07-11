Білий дім заявляє про підтримку нових санкцій проти Росії

Адміністрація президента США Дональда Трампа підтримує запровадження нових санкцій проти Росії, повідомив 10 липня директор Білого дому з питань законодавства Марк Шорт.

Водночас, додав чиновник, в адміністрації Трампа прагнуть змін до схваленого Сенатом законопроекту, щоб цей документ не обмежував повноваження президента в питанні накладення або скасування санкцій.

«Наше занепокоєння викликає те, що законодавство, на нашу думку, встановлює надзвичайний прецедент делегування питань зовнішньої політики членам Конгресу», – відзначив Шорт.

Законопроект про накладення на Росію нових санкцій, ухвалений через імовірне втручання у виборчий процес у США та з інших причин, серед яких дії Москви проти України, був майже одностайно схвалений у Сенаті. З процедурних причин його затвердження призупинилося в Палаті представників.