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11 Липень 2017, Київ 11:59
Новини | Міжнародні

Держсекретар США зустрівся з президентом Азербайджану

Президент Азербайджану Ільгам Алієв виступає на Всесвітньому нафтовому конгресі, Стамбул, 10 липня 2017 року

Державний секретар США Рекс Тіллерсон у Стамбулі провів переговори з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим. Зустріч відбулася на полях Всесвітнього нафтового конгресу, що відбувся в Туреччині.

Як повідомили в прес-службі президента Азербайджану, лідери обговорили двосторонні відносини, енергетичну співпрацю та ситуацію в Нагірному Карабаху та навколо нього.

Владу президента Ільгама Алієва, який змінив на посаді президента свого батька Гейдара, звинувачують у гальмуванні інакомислення та свободи засобів інформації.

Тіллерсон прибув на Всесвітній нафтовий конгрес після відвідування саміту «Групи двадцяти» в Німеччині та візиту до України.

На форумі в Стамбулі міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва бачить саботаж спорудження газопроводу «Північний потік-2» та інших своїх енергетичних проектів у Європі.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня запропонував східноєвропейським державам зріджений газ зі Сполучених Штатів, заявивши, що це надійніше джерело енергії, ніж Росія.

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