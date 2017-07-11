Держсекретар США зустрівся з президентом Азербайджану

Державний секретар США Рекс Тіллерсон у Стамбулі провів переговори з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим. Зустріч відбулася на полях Всесвітнього нафтового конгресу, що відбувся в Туреччині.

Як повідомили в прес-службі президента Азербайджану, лідери обговорили двосторонні відносини, енергетичну співпрацю та ситуацію в Нагірному Карабаху та навколо нього.

Владу президента Ільгама Алієва, який змінив на посаді президента свого батька Гейдара, звинувачують у гальмуванні інакомислення та свободи засобів інформації.

Тіллерсон прибув на Всесвітній нафтовий конгрес після відвідування саміту «Групи двадцяти» в Німеччині та візиту до України.

На форумі в Стамбулі міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Москва бачить саботаж спорудження газопроводу «Північний потік-2» та інших своїх енергетичних проектів у Європі.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня запропонував східноєвропейським державам зріджений газ зі Сполучених Штатів, заявивши, що це надійніше джерело енергії, ніж Росія.