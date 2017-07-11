Порошенко: на саміті у Києві говоритимуть про перехід на новий етап партнерства з ЄС

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на саміті Україна-ЄС у Києві йтиметься про перехід на новий етап партнерства між Україною та Європейським союзом. Порошенко заявив про це 11 липня після того, як Рада ЄС завершила процес ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

«Вже завтра ми з лідерами ЄС скоординуємо в Києві під час саміту, як забезпечити максимально ефективне і швидке досягнення мети, закладеної в Угоді, і перейти на новий етап нашого партнерства», – йдеться в заяві президента.

Він додав, що з 1 вересня, коли угода вступає в силу, почнеться «якісно новий етап» шляху України до ЄС.

«Це – етап глибинних та всеохопних реформ, який вимагатиме максимальних зусиль та об’єднання всіх гілок української влади, бізнесу, громадянського суспільства заради побудови кращого європейського майбутнього для українського народу. І на цьому шляху нам допомагатиме і Європейський союз, і увесь цивілізований світ», – додав Порошенко.

19 саміт України-ЄС у Києві відбуватиметься 12-13 липня.

Майбутнє Угоди про асоціацію України і ЄС було в невизначеності після того, як у 2016 році в Нідерландах більшість учасників рекомендаційного референдуму (при цьому в референдумі взяли участь лише понад 32% виборців) висловилася проти угоди з Україною.

30 травня цього року Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію України і ЄС.