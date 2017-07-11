Холодницький: до ГПУ для погодження направили подання щодо депутата Дзендзерського

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що направив генеральному прокурору Юрію Луценку для погодження подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата з фракції «Народний фронт» Дениса Дзендзерського.

«Вніс генеральному прокуророві для погодження подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дзендзерського Д.В. за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко 19 травня повідомив, що в ході перевірки електронних декларацій підготовлені подання до Верховної Ради щодо зняття депутатської недоторканності з народного депутата від депутатської групи «Відродження» Геннадія Бобова, депутата від фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея та депутата з фракції Радикальної партії Андрія Лозового.

Генеральна прокуратура підозрює Бобова в ухилянні від сплати податків і декларуванні недостовірної інформації. Згодом Бобов «сплатив визначену Державною фіскальною службою суму податкової недоїмки в 37 мільйонів 866 тисяч 45 гривень 2 копійки на рахунок держказначейства». ГПУ відкликала з Ради подання щодо Бобова.

Подання щодо Євгена Дейдея і Андрія Лозового Верховна Рада розглядає сьогодні.