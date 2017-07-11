У Раді розглядають подання про зняття депутатської недоторканності з 5 депутатів (трансляція)

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив вечірнє засідання українського парламенту.

У залі зареєструвалися 360 народних депутатів.

Депутати почали розглядати подання Генпрокуратури про зняття депутатської недоторканності з п’яти депутатів.

У засіданні бере участь генеральний прокурор Юрій Луценко.

Раніше сьогодні Рада вирішила продовжити свою роботу 11 липня до завершення розгляду п’яти подань Генеральної прокуратури щодо зняття недоторканності з народних депутатів. Це запропонував Парубій після того, як стало відомо, що генпрокурор Юрій Луценко зможе прибути до парламенту не о 12:30, як планувалося раніше, а о 16:00.

21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про зняття депутатської недоторканності з шести депутатів: Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт»), Олеся Довгого ( група «Воля народу»), Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Максима Полякова («Народний фронт») і Борислава Розенблата (фракція «Блок Петра Порошенка»). Минулого тижня регламентний комітет розглядав ці подання. Усі подання, окрім подання щодо Розенблата, комітет визнав недостатньо обґрунтованими.

Згодом до парламенту внесли подання про зняття депутатської недоторканності з депутата з фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна, це подання регламентний комітет має розглянути 12 липня.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.