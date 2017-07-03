Регламентний комітет не підтримав прокурора. Що далі?

Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав звернення генерального прокурора України Юрія Луценка про зняття недоторканності із народного депутата Євгена Дейдея. У комітеті кажуть, що у прокуратури недостатньо доказів, а Луценко заявляє, що таке рішення ухвалене умисно, щоб подання не розглядали у парламенті.

У понеділок регламентний комітет не відправив до парламенту подання генерального прокурора Юрія Луценка щодо зняття депутатської недоторканності з народного депутата Євгена Дейдея. Кажуть, що прокуратура надала недостатньо доказів.

Комітет вважає, що подання недостатньо обґрунтованим, невмотивованим та не містить конкретних фактів

Голова регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник в результативному висновку пояснив це рішення так: «Комітет вважає, що подання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Дейдея, підтримане та внесене до Верховної Ради України генеральний прокурором Юрієм Луценком, є недостатньо обґрунтованим, невмотивованим та не містить конкретних фактів».

По суті справи

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрює Дейдея у незаконному збагаченні. За даними САП, сім’я народного депутата в період із 2009-го по 2016 рік отримала дохід в сумі майже півтора мільйона гривень, втім, за останній час купила майна на суму в понад 6 мільйонів. Різниця в цифрах і викликає у САП підозру.

«Такий факт підпадає під ознаки злочину «незаконне збагачення»», – сказав Луценко, коли мотивував своє подання до Верховної Ради. Однак Дейдей заявляє, що кошти позичила дружина у бізнесмена. Проте, прокуратура ставить під сумнів факт такої позики, і вважає, що народним депутатом та позичальником був зрежисований сценарій перед допитом НАБУ, аби вигородити народного обранця.

Регламентний комітет покриває депутатів?

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У прокуратурі просять зняти депутатську недоторканність, аби ретельніше дослідити походження коштів у правовому полі. Втім, за словами Луценка, через рішення регламентного комітету, їм залишається лише допитувати позичальника грошей народному депутату, шляхом проходження через детектор брехні, оскільки іншого шляху в них немає.

Комітет сьогодні явно покриває народного депутата від того, щоб він відповідав на запитання слідчого

«Комітет сьогодні явно покриває народного депутата від того, щоб він відповідав на запитання слідчого, або в даному випадку детектива, так само як і будь-які інші громадяни України», – сказав Луценко.

У свою чергу Євген Дейдей заявив, що має намір співпрацювати зі слідством і готовий показати своє майно та бути допитаним. На запитання журналістів, чи готовий Дейдей скласти мандат депутата, той відповів, що не готовий. Пояснює, що вважає справу проти нього – створеним прецедентом тиску на Верховну Раду.

Це все робиться для того, аби зайвий раз тиснути на Верховну Раду

«Коли уже створили навколо мене прецедент, то це буде безглуздо з мого боку складати мандат, виходячи з того, що ми розуміємо, що це все робиться для того, аби зайвий раз тиснути на Верховну Раду», – заявив Дейдей.

Він пов’язує розслідування проти нього начебто через його політичну позицію та боротьбу із, за його словами, «грузинською мафією» в Одесі.

Чи ставить рішення регламентного комітету під загрозу зняття недоторканності з інших депутатів?

За словами Юрія Луценка та голови національного антикорупційного бюро Назара Холодницького, депутати своїм рішенням намагаються легалізувати черговий механізм вигородження корупціонерів. Відтак, своїми діями не дають шансів парламенту розглянути подання генерального прокурора та проголосувати в сесійній залі.

Як пояснює голова комітету Павло Пинзеник, висновок буде направлений голові Верховної Ради і в результаті ймовірні два сценарії подальшої долі подання: або спікер парламенту направить на розгляд Ради, або ж поверне у Генеральну прокуратуру на доопрацювання.

Втім, керівник Центру протидії корупції Дарія Каленюк вважає, що регламентний комітет, насправді, це ще не кінцева стадія, адже надалі, переконана антикорупціонер, – голосування у парламенті, де більшості депутатів нічого не заважає проголосувати за зняття депутатської недоторканності. Щодо застосування механізму, додає Каленюк, як і Верховна Рада, так і комітети, й самі народні обранці в цьому питанні не головні. Чи це дійсно механізм – встановлюватиме суд. Ця ситуація лише чергове обґрунтування, щоби відмовити у поданні комітетом. Втім, за її словами, варто слідкувати за наступними рішенням щодо інших чотирьох народних депутатів.

Стосовно наступного народного депутата, але я передбачу, що також рішення буде негативним

«Будемо дивитися на завтрашнє засідання стосовно наступного народного депутата, але я передбачу, що також рішення буде негативним», – каже Дарія Каленюк.

Таку ж думку раніше висловлював і Юрій Луценко, що – в разі негативного рішення для прокуратури – інші нардепи зможуть скористатися подібним прецедентом.

Попереду ще чотири засідання регламентного комітету, де буде вирішуватися доля недоторканності ще чотирьох народних депутатів. Йдеться про Борислава Розенблата, Максима Полякова, Андрія Лозового та Олеся Довгого.