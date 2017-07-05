Радіо Свобода Daily: Луценко, «недоторканні» депутати і регламентний комітет – протистояння триває

Недоторканність: справа Довгого

Регламентний комітет не підтримав зняття недоторканності з депутата групи «Воля народу», колишнього секретаря Київради часів мера Леоніда Черновецького Олеся Довгого. Відповідне подання направляла Генеральна прокуратура, звинувачуючи Довгого у відчуженні земель, зокрема, і заказника Жуків острів у 2007-2009 роках. Надалі рішення щодо недоторканності розглядатиме вже парламент повним складом.

Напередодні регламентний комітет так само не підтримав подання щодо депутата з «Народного фронту» Євгена Дейдея. Чому комітет каже «ні» спробам ГПУ притягнути до відповідальності народних депутатів? Та в кого найбільше шансів втратити недоторканність, читайте в матеріалі.

Українець в італійській в’язниці

Український військовий Віталій Марків залишається в італійський в’язниці на невизначений термін. Таким є підсумок засідання суду в місті Павія, який наразі не ухвалив рішення про можливий запобіжний захід. Засідання тривало 15 хвилин, підозрюваному оголосили обвинувачення, і він скористався правом не відповідати на запитання й не давати ніяких показань.

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МВФ відклав наступний транш позики для України, бо парламент не встигне ухвалити земельну реформу до літніх канікул, заявив прем’єр-міністр

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У Києві затримали грабіжника банків, який касирам залишав шоколадки, а частину вкраденого роздавав

Політики продовжують красти

За два роки красти в Україні менше не стали, підтверджує голова НАБУ Артем Ситник. Боротьба з корупцією в останні роки в Україні – це гучні арешти, яскраві справи корупціонерів і жодного терміну ув’язнення. У чому труднощі боротьби з незаконним збагаченням політиків високої ланки і що потрібно змінити в Україні, щоб чиновники припинили красти? Про це в інтерв’ю.

П'ять гривень за милосердя

4 гривні 80 копійок на місяць – таку допомогу надає держава людині, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи або за особою, старшою за 80 років. При цьому доглядач має бути непрацюючим. Українці оформляють таку допомогу, бо їм тоді нараховується трудовий стаж. В Міністерстві соціальної політики погоджуються, що постанова проблемна і потребує перегляду, але зауважують, що нею часто користуються не з благими намірами. Та що робити людині, на руках якої дійсно опинилась лежача особа? Хто зможе прожити на 4,80 гривні в місяць і як?

На черзі міжнародні новини:

Україна у світі

«Україна? А де це?» – такі запитання європейців відходять у минуле. Так, Україна ще й надалі асоціюється з війною і бідністю. Але також це країна, звідки родом сучасні композитори – Валентин Сильвестров і Мирослав Скорик, це – батьківщина диригентки Баварської опери Оксани Линів. Як їм вдається змінювати сприйняття України світом, в останньому лінку на сьогодні.

Не голосними фразами, а невтомною працею, руйнуймо стереотипи!

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