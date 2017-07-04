НАБУ і САП заявили про достатні докази для позбавлення Дейдея імунітету

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що доказів незаконного збагачення народного депутата Євгена Дейдея (фракція «Народний фронт») достатньо для позбавлення його депутатської недоторканності.

НАБУ і САП, які здійснюють досудове розслідування у провадженні за фактом незаконного збагачення Дейдея, категорично не погоджуються з оцінкою членів регламентного комітету Верховної Ради щодо подання про надання згоди на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, мовиться у спільній заяві двох антикорупційних установ.

У заяві наголошено, що вся доказова база, здобута детективами НАБУ в законний спосіб під процесуальним керівництвом прокурорів САП, «є цілком достатньою для прийняття рішення про зняття з парламентаря депутатської недоторканності». Позбавлення імунітету є необхідною умовою для продовження досудового розслідування фактів незаконного збагачення Євгена Дейдея – вже в статусі підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України («незаконне збагачення»), мовиться в заяві.

У тексті заяви наведено дані, що, як вважають борці з корупцією, доводять наявність такого незаконного збагачення з боку Дейдея.

У понеділок регламентний комітет парламенту назвав подання правоохоронців «недостатньо обґрунтованим, невмотивованим» і таким, що «не містить конкретних фактів», і не підтримав звернення генерального прокурора України Юрія Луценка про зняття з депутата Євгена Дейдея недоторканності. Луценко відтак заявив, що комітет ухвалив це рішення умисно, щоб подання не розглядали повним складом Верховної Ради в сесійній залі – за його словами, комітет «і не підтримав, і не відхилив» цього подання і таким чином відправив його назад до ГПУ. Голова регламентного комітету Павло Пинзеник натомість пояснив, що після рішення комітету цей висновок щодо подання все одно буде направлений голові Верховної Ради, і вже він вирішить, чи виносити його на розгляд парламенту, чи повертати до ГПУ на доопрацювання. А керівник САП Назар Холодницький заявив, що прокуратура обов’язково підготує і направить до Верховної Ради нове подання щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від фракції «Народний фронт» Євгена Дейдея.

Сам Дейдей заявляв, що не відчуває своєї провини і готовий «постати перед будь-яким судом, перед будь-яким парламентом».

Генпрокурор Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з депутата Дейдея, в діях якого слідчі «вбачають ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 мільйона гривень», 21 червня.

Іще у травні Луценко заявляв, що в перебігу перевірки електронних декларацій були підготовлені подання до Верховної Ради щодо зняття депутатської недоторканності з кількох депутатів, серед яких був і Дейдей.