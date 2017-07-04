П'ять гривень за милосердя. Держава гарантує

4 гривні 80 копійок на місяць – таку допомогу надає держава людині, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи або за особою, старшою за 80 років. При цьому доглядач має бути непрацюючим. Українці оформляють таку допомогу, бо їм тоді нараховується трудовий стаж. В Міністерстві соціальної політики погоджуються, що постанова проблемна і потребує перегляду, але зауважують, що нею часто користуються не з благими намірами. Та от що робити людині, на руках якої дійсно опинилась лежача особа? Хто зможе прожити на 4,80 в місяць і як?

Якщо ви доглядаєте за літньою людиною, яка раптово стала неходячою, то державою передбачена для вас компенсація. В такому разі ви маєте бути непрацюючою працездатною особою і тоді вам гарантована компенсація – 4 гривні 80 копійок на місяць. Хоча ні, в постанові Кабміну № 832 від 1996 року йдеться про 480 тисяч карбованців: неіснуючу валюту, яку перевели в гривні шляхом ділення на 10 тисяч.

Коли киянка Олена Вороная дізналася про це вперше, вона подумала, що погано почула чи не зрозуміла. Пішла до органів соцзахисту вдруге і втретє, навіть до юриста завітала – виявилося, не помилка, а реальність.

Ситуація, яка склалася в Олени, вкрай складна. Під її наглядом залишилась жінка, яка не має жодних родичів і через інсульт стала паралізованою. Олена вирішила дізнатися, як і чим держава може допомогти в такому випадку.

Навіть батон дорожчий, а це на місяць!

Результат її шокував. Виявилося, що бюрократична система настільки непереможна, що людина, яка не має жодних родичів і неспроможна сама себе обслуговувати, практично покинута напризволяще.

«Якщо я навіть собі не допоможу, то може хоча б комусь, розумієте. Навіть батон дорожчий, а це на місяць! Не знаю, чи в мене вийде щось… боротися із державою, не знаю…» – зазначає Олена.

Це все, що можливо в межах закону – управління соцзахисту

Окрім тієї компенсації по догляду у 4,80 гривні, можна оформити матеріальну допомогу від міськради, кажуть в Печерському управлінні праці та соцзахисту міста Києва, тоді на місяць Олена Вороная отримуватиме десь 25 гривень. Є інші програми, які запроваджені за рахунок бюджету столиці, там разова допомога може сягати 2,5 тисяч гривень на рік. Але оформити таку програму можуть родичі або люди, які мають нотаріальну довіреність від хворої людини.

В управлінні соцзахисту розводять руками, кажуть – пропонуємо всю допомогу, яку можемо, але тільки в межах, встановлених законодавством.

«Сума визначається постановою Кабінету міністрів і є люди, які звертаються по таку допомогу. Це вже право людини вирішувати: або отримувати таку допомогу і в повному обсязі отримувати трудовий стаж при цьому, або не отримувати таку допомогу і працювати», – пояснює Ольга Мозгова, начальник Управління праці та соціального захисту Печерського району міста Києва.

«Це просто насмішка над людиною»

Управління соцзахисту запропонувало ще один вид допомоги – забезпечення людини підгузками та пелюшками. Олена Вороная каже, що намагатиметься її оформити, бо це є важливою складовою витрат.

«Хоча б це, і я буду вже цьому дуже рада. Але мене просто вражають оці 4,80. Я вважаю, що це просто насмішка над людиною. Це просто неподобство», – обурюється киянка.

На утримання літньої паралізованої жінки, яка донедавна ще була цілком життєрадісною і активною, родина Вороних витрачає не менше від 12 тисяч гривень на місяць.

Пенсія хворої застрягла на картках, в яких вийшов термін дії і поновити їх може вона лише особисто, чого фізично власниця картки зробити не в змозі. Для нотаріальної довіреності на ведення справ необхідно заключення про психічне здоров’я підопічної. Але й тут є перешкоди – для обстеження лікарі просять особистої присутності хворої, яка не встає і не говорить.

Постанова дає можливості для маніпуляцій – міністр

Олена Вороная оформлювати допомогу у 4,80 на місяць не збирається, але пішла на прийом до міністра соціальної політики, бо вважає, що ситуацію треба виправляти для всіх тих людей, які опинились у схожих умовах. Втім, потрапити до Андрія Реви їй так і не вдалося, його терміново викликали на якусь подію, а наступний прийом у серпні, каже киянка.

Днями міністр соціальної політики Андрій Рева завітав в ефір програми Радіо Свобода, де відповів на запитання щодо такої допомоги і вказаної постанови.

Він пояснив, що ця послуга передбачає нарахування страхового стажу (за яким розраховується пенсія) людині, яка її оформлює, і часто нею користуються в корисних цілях: або люди оформлюють догляд за старенькими і їдуть працювати за кордон, або таку компенсацію оформлювали громадяни, які ухилялись від військової служби при мобілізації. Все ж таки міністр зазначає, що умови і суму треба міняти.

«Це дуже проблемна постанова і дуже проблемна ситуація, тому що органи соціального захисту населення не завжди можуть відслідкувати, чи дійсно здійснює догляд за людиною ця особа. Тут потрібно посилювати контроль з одного боку, а з іншого – звичайно збільшувати розмір такої виплати. Але знову ж таки, не гамузом – всім одразу, а після відповідної перевірки», – стверджує міністр.

Сума у 4,80 гривні не прив’язана до жодного соціального стандарту

Слід додати, що оформлюючи таку послугу, як компенсація по догляду за особою з інвалідністю першої групи або за особою, старшою за 80 років, автоматично втрачається право на інші соціальні програми – наприклад, з паліативного догляду, коли соцпрацівник допомагає хворому в домашніх справах, пояснили в управлінні соцзахзисту.

У Печерському управлінні праці та соцзахисту розповіли, що попри наднизьку суму компенсації, люди все одно користуються послугою і оформлюють догляд за цими правилами, переважно через робочий стаж. А якщо врахувати, що за умовами людина не має більше ніде працювати, то, скоріш за все, вона буде працевлаштовуватись неофіційно, адже мусить за щось жити.

Радіо Свобода надіслало запит до Міністерства соціальної політики, в якому ми поставили запитання щодо перегляду постанови і походження цієї цифри у 4,80 гривні, яка не прив’язана до жодного державного соціального стандарту. Три тижні минуло, однак відповідь все ще не надійшла.