Недоторканність Довгого: чи загрожує щось колишньому підлеглому Черновецького?

Регламентний комітет не підтримав зняття недоторканності з депутата групи «Воля народу», колишнього секретаря Київради часів мера Леоніда Черновецького Олеся Довгого. Відповідне подання направляла Генеральна прокуратура, звинувачуючи Довгого у відчуженні земель, зокрема, і заказника Жуків острів у 2007-2009 роках. Надалі рішення щодо недоторканності розглядатиме вже парламент повним складом.

Версія Генеральної прокуратури

На засідання регламентного комітету, де вирішували долю депутатської недоторканності Олеся Довгого, прийшов переконувати депутатів генеральний прокурор Юрій Луценко. Він заявив, що ГПУ зібрала достатньо доказів для того, щоб висунути Довгому підозру.

За словами Луценка, той був замішаним у низці земельних скандалів, працюючи секретарем Київради за часів мера Леоніда Черновецького. Зокрема, у 2007-2009 роках Довгий передав земельні ділянки заказника Жуків острів низці кооперативів, серед них житловий кооператив «Технолог».

Йдеться про близько 100 гектарів земель, які закон забороняв відводити із 2005 року як такі, що потребують захисту. Нормативна грошова оцінка збитків – 81,7 мільйона гривень, проте експертиза на точну вартість землі зараз відбувається, сказав Луценко.

У досудовому розслідуванні фігурує також голова правління «Технолога» Тетяна Селецька, якій за сприяння Олеся Довгого вдалось отримати ці «ласі» землі у власність. Аби реалізувати схему, каже Луценко, Довгий передав тодішньому депутату Київради Олексію Євлаху список із назвами зацікавлених кооперативів і наполіг, що питання про передачу їм землі мають бути внесені з голосу під час засідання міськради. Депутати, голосуючи, не знали про махінації із документами та статусом земель, додав генпрокурор.

«Ми вважаємо, що це свідчить про зловживання службовими обов’язками секретаря Київської міської ради Довгого, що призвело до тяжких наслідків. А саме – виведення із власності київської громади землі на нормативно-грошову оцінку понад 81 мільйон гривень», – заявив Луценко.

Версія Олеся Довгого

Сам же Олесь Довгий звинувачення Юрія Луценка відкидає, проте згоден із тим, щоби Рада позбавила його недоторканності. За його словами, готовий захищатись у суді «від спекуляцій».

Довгий апелював до того, що рішення про відчуження землі ухвалювали колегіально – секретар Київради не мав можливості «одноосібно щось протягнути».

«За розгляд цього питання по суті проголосували 65 депутатів. Свідомість того рішення підкріплюється тим, що жоден із них вже зараз, десять років потому навіть не написав листа у секретаріат із проханням відкликати той голос», – сказав Довгий.

Довгий також зауважив, що Юрій Луценко був двічі міністром внутрішніх справ – 2005–2006 роки і 2007–2010 роки. Іншими словами, сказав депутат, Луценко багаторазово «проїжджав повз Жуків острів і нічого не робив», а отже – не протидіяв схемі, про яку заявляє.

«Стосовно підписів – єдиний підпис, який я поставив, був Дніпровський РАГС, коли одружувався з дружиною Катериною», – додав Довгий.

Комітет одноголосно не підтримав

Низка депутатів також вступились за Довгого, скажімо, представник Радикальної партії Олег Купрієнко. Він обурювався, що генпрокурор озвучує підозру, не підкріплену документами та свідченнями.

За підсумками засідання, аргументи генпрокурора Юрія Луценка не переконали членів регламентного комітету – подання не підтримали одностайно.

«Комітет вважає, що подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата містить істотні недоліки в частині зловживання владними повноваженнями», – зачитав висновок комітету виконувач обов’язків його голови Павло Пинзеник.

Довгий залишився задоволеним рішенням, проте наголосив, що не боїться втратити імунітет і тікати від слідства не планує. На його думку, Луценко діє як політик та грає на нелюбові українців до депутатів.

А кримінальне провадження пов’язане, за словами Довгого, з особистою неприязню генерального прокурора Юрія Луценка до нього та екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

«На всім відомому, на жаль, засіданні РНБО сталася бійка (у 2008 році – ред.). І він вчинив, як то кажуть… всі бачили, як Черновецький дав з ноги Луценку по яйцях. Всі це бачили і всі це знають», – сказав Довгий.

Незгода регламентного комітету не означає, що питання про зняття з Олеся Довгого депутатської недоторканності не з’явиться на порядку денному Верховної Ради. За попередніми оцінками Пинзеника, це може статись на останньому пленарному тижні літа.

Якщо депутатський імунітет із Олеся Довгого все ж знімуть, і його провину доведе суд – екс-секретарю Київради загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

«Фарс» чи закономірне рішення?

«Фарсом та цирком» назвав рішення регламентного комітету директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. На його думку, депутати не усвідомлюють, чим є політична діяльність, тож намагаються замість суду ухвалювати рішення.

«Тільки суд може визначати: винна чи невинна людина. І Генпрокуратура, яка подає подання, а фактично, має певні звинувачення щодо певної особи, має це доводити у суді. А депутат там має доводити, що невинен», – каже Бала.

Вже після того, як регламент відмовився рекомендувати Раді зняти недоторканність із представника «Народного фронту» Євгена Дейдея, стало прогнозовано, що аналогічне рішення буде і по Олесю Довгому. Таку думку висловив директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

За його словами, таким чином парламент сигналізує, що не довіряє генеральному прокурору Юрію Луценку, тож захищає вже не лише представників коаліції, а й позафракційних.

«Адже всі попередні подання закінчились поки що нічим: і справа Онищенка. І Клюєва, і Новинського, і Мосійчука. І з формальної точки зору парламент може дійсно вимагати якіснішої підготовки», – каже Бортник.

Також, на думку експерта, помилкою Луценка було те, що він направив до Верховної Ради цілий пакет подань на депутатів, розсіюючи увагу. З іншого боку, це може виявитись і сплановаю «імітацією боротьби з корупцією», каже політолог. На думку Руслана Бортника, парламент також навряд чи підтримає подання на Довгого, яке вже відкинув комітет. Найбільше шансів втратити недоторканність, припускає Бортник, має депутат «Опозиційного блоку» Михайло Добкін.

3 липня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що внесе до Верховної Ради України подання про зняття недоторканності зі ще одного народного депутата, причетного до закупівлі бурових установок за завищеними цінами. Трапиться це восени цього року. При цьому прізвище депутата Луценко назвати відмовився, та за інформацією «Української правди», йдеться про депутата від «Опозиційного блоку» Євгена Бакуліна.