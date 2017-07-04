Треба закінчувати цей цирк – Барна про зняття депутатської недоторканності

Регламентний комітет Верховної Ради напередодні відмовився погодити подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності народного депутата з фракції «Народного фронту» Євгена Дейдея, якого прокуратура підозрює в незаконному збагаченні. Наразі знімати недоторканність з Дейдея немає потреби, переконаний народний депутат з «Народного фронту» Леонід Ємець, адже слідство ще перебуває на етапі збору доказів. А депутат з «Блоку Петра Порошенка» Олег Барна зазначає, що рішення регламентного комітету не забороняє Верховній Раді все одно проголосувати за зняття з Дейдея імунітету. Водночас депутати погоджуються з тим, що інститут недоторканності загалом віджив себе.

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– Чому регламентний комітет не рекомендує підтримати подання ГПУ і не виносить на розгляд сесійної зали ухвалення остаточного рішення?

Леонід Ємець: Комітет виходить з тих доказів, які надасть Генпрокуратура в своєму поданні. Власне, засідання комітету за участі депутата і представників ГПУ відбувається для того, щоб прокуратура могла висловити свої підозри, а народний депутат – дати пояснення. Нагадаю, «Народний фронт» має абсолютну меншість представників в складі регламентного комітету, яка не може бути визначальною при прийнятті рішень.

– Але ж прокуратура говорить, що не може проводити слідчих дій, поки не буде знято недоторканність з депутата? Чи можемо зробити висновок, що таке рішення комітету заважає можливості здійснення слідчих дій і встановленню істини?

Леонід Ємець: Кожен адвокат знає, що під час підготовки до висунення обвинувачень є стадія первинного накопичення доказових елементів, що може свідчити про скоєння злочину. І на цій стадії генпрокурор має визначитися щодо наявності фактичних обставин, які свідчать про скоєння злочину. На думку членів комітету, таких доказів недостатньо, щоб рухати справу далі. Народні депутати ще мають ознайомитися з рішенням пізніше, тоді можна буде говорити про те, чим керувались члени комітету.

– Згадується передвиборна обіцянка майже всіх політичних сил про скасування депутатської недоторканності. Чому цього не відбувається?

Я наполягаю на тому, що депутатську недоторканність має бути знято. Парламент має виконати цю обіцянку

​Леонід Ємець: Була обіцянка – її треба виконувати. Я наполягаю на тому, що депутатську недоторканність має бути знято. Проект про зняття депутатської недоторканності разом із недоторканністю суддів вже успішно пройшов перше читання. Парламент має виконати цю обіцянку, щоб не стояло питання перед регламентним комітетом щодо зняття чи не зняття депутатської недоторканності.

– Чи є ознаки можливості використання політичного тиску на депутатів, якщо вони позбавляться імунітету?

Леонід Ємець: Окремі депутати вважають, що це може бути використано як засіб політичного тиску. Але депутати парламенту, які матимуть такий же захист, як і кожен громадянин нашої країни, будуть як ніхто зацікавлені в створенні законодавства, за якого свавілля правоохоронних органів стане неможливим.

– Що, на вашу думку, може зробити Генпрокуратура для прискорення чи ефективнішого розгляду подань про зняття з депутатів недоторканності?

Олег Барна: На мою думку, регламентний комітет був некоректний в цьому відношенні, тому що є питання підозри в певних корупційних порушеннях. І тому, щоб забезпечити належне проведення слідчих дій, потрібне зняття депутатської недоторканності, аби ГПУ могла спростувати чи підтвердити своє звинувачення. Є певні моменти невідповідності, коли дохід в кілька разів менший за придбане майно. Я не можу говорити, що це вже є порушенням, але регламентний комітет повинен був надати можливість слідчим органам провести дії, аби спростувати чи довести свої підозри.

– Якщо комітет не дає своєї згоди, чи може Верховна Рада в сесійній залі розглянути зняття недоторканності без проходження комітету?

Якщо комітет відмовляє прокуратурі в проведенні належних слідчих дій, це нагадує кругову поруку

​Олег Барна: Подання пройшло через регламентний комітет. Незалежно від того, яке рішення він прийняв, процедуру витримано, і питання можна виносити в сесійну залу. Правда, тут буде ще моральна сторона. Мене турбує, що комітет не дав згоди з питання, здається, Новинського і багатьох інших питань. Якщо є певна підозра, ми повинні дати нашому колезі можливість очиститися. Для цього потрібне ефективне слідство, а, якщо комітет відмовляє прокуратурі в проведенні належних слідчих дій, це нагадує кругову поруку.

– Є подання також на низку інших депутатів. Які Ваші прогнози, чи буде знято недоторканність з решти депутатів?

Олега Барна: Тут треба ставити питання глобально. За таких позицій регламентного комітету або якщо Верховна Рада не буде голосувати, треба закінчувати цей цирк і ставити питання про зняття недоторканності взагалі. В першу чергу це стосується кримінальних та корупційних злочинів.

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