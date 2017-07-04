Довгий просить регламентний комітет Ради підтримати подання ГПУ щодо нього

Народний депутат із групи «Воля народу», екс-секретар Київської міськради Олесь Довгий закликав членів регламентного комітету Верховної Ради підтримати подання генпрокурора Юрія Луценка про зняття депутатської недоторканності. Він сказав про це 4 липня під час засідання цього комітету, на якому розглядається подання ГПУ щодо згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.

«Я звертаюся до вас: підтримайте подання і дайте мені можливість поставити раз і назавжди крапку на цих спекуляціях у судовому порядку», – заявив Довгий.

Генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні регламентного комітету закликав підтримати подання про притягнення Довгого до кримінальної відповідальності у справі про зловживання службовим становищем на посаді секретаря Київради, що призвело до виведення земель заповідника «Жуків острів» із власності громади Києва вартістю 81 мільйон гривень.

«Ми вважаємо, що у нас достатньо зібраних матеріалів, щоб висунути підозру народному депутатові Довгому Олесю Станіславовичу», – сказав Луценко.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 21 червня вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Олеся Довгого, «в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов’язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника «Острів Жуків», загальною площею 44,25 гектара».

Крім того, ГПУ подала до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності ще п’яти народних депутатів.