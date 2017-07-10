«Квитки куплені, путівки оплачені»: Чи продовжить Рада сесію перед літніми канікулами?

В українського парламенту залишається тиждень роботи у сесійній залі, далі ще кілька днів роботи з виборцями і початок літніх канікул. Від народних депутатів протягом нинішньої сесії очікували одразу кількох реформ: медичної, освітньої, земельної і пенсійної. Також розгляду чекає законопроект про скасування депутатської недоторканності. Який пакет невирішених питань може відкласти Рада у шухляду нової сесії?

МВФ зняв свої вимоги щодо лібералізації ринку землі, а законопроект про пенсійну реформу уряд представляти ще не готовий, говорить заступник голови парламентської фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв.

Залишаються пропозиції на друге читання по одному з законів медичної реформи

«Залишаються пропозиції на друге читання по одному з законів медичної реформи. Ми в свій час голосували за закон страхової медицини і вважаємо, що найкраще було б уряду відкликати існуючий законопроект, який, на наш погляд, не вирішує жодного ключового питання», – заявив народний депутат.

Представник парламентської фракції «Самопоміч» Тарас Пастух наголошує, що, хоча медична реформа наразі неідеальна, необхідну для неї законодавчу базу треба ухвалити якомога швидше.

«Зрозуміло, що в процесі реалізації доведеться неодноразово повертатися до формування на рівні закону та нормативних актів, – вважає депутат. – Але якщо не вдасться прийняти зміни, то уряд не зможе включити в розрахунки бюджету зміни в методиці оплати лікарських послуг, і ситуація залишиться такою ж».

Мораторій на продаж землі, дійсно, не вдасться скасувати цього сесійного тижня, підтверджує депутат Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенка» Віктор Кривенко. Втім, він додає, що, хоча мораторій може бути скасований восени, в нинішньому вигляді поправки до земельного законодавства не зберуть достатньо голосів у сесійній залі.

Потрібне комплексне рішення зі створенням земельного банку, щоб лише держава могла викуповувати землю

«Потрібне комплексне рішення зі створенням земельного банку, щоб лише держава могла викуповувати землю, – впевнений депутат. – Треба встановити обмеження, щоб не було сформовано величезних латифундій, а не механічно скасовувати мораторій».

До президентських та парламентських виборів ще два роки, але вже зараз стоїть питання про обрання нових членів Центральної виборчої комісії. За словами Сергія Соболєва, це необхідно, адже деякі з членів комісії обіймають свої посади вже четвертий рік.

На думку ж Тараса Пастуха, президент саботує обрання членів ЦВК. «Наша фракція зустрічалася з кожним претендентом (запропонованим президентом – ред.). На наш подив, їх навіть не запрошували на співбесіду до Адміністрації президента, – ділиться народний депутат, але зазначає, що кандидатури все одно буде проголосовано. – Обов’язок голови Верховної Ради – внести ці подання. Там, до речі, є низка людей, які могла б якісно впоратись із цією роботою».

За словами Сергія Соболєва, «Батьківщина» готова голосувати за зняття недоторканності з тих депутатів, щодо яких є рішення регламентного комітету, якщо в обвинуваченнях немає політичної складової.

Голова парламентської фракції «Самопоміч» Олег Березюк каже, що голосування про зняття недоторканності має бути апріорним і бездискусійним. Він також наголосив, що недоторканність пропонують зняти не з опозиційних парламентаріїв, а з представників більшості, тому він не розуміє, чого їм боятися.

Крім однієї реформи, яка добре розроблена, прокомунікована і дискутована, хоча і не без проблем, це медична реформа. Вона має всі шанси бути проголосована в залі. Інше питання, що олігархічна більшість не хоче цього робити

«На превеликий жаль, крім однієї реформи, яка добре розроблена, прокомунікована і дискутована, хоча і не без проблем, це медична реформа. Вона має всі шанси бути проголосована в залі. Інше питання, що олігархічна більшість не хоче цього робити. По всіх інших реформах взагалі люди не бачили текстів. Друга річ це реформа про недоторканність, по якій є готовий законопроект і за який можна хоча б в першому читанні проголосувати. Але вони також цього не хочуть, влаштовуючи цирки на регламентному комітеті. Що є готового і лежить в парламенті, це закон про зміну виборчої системи в Верховну Раду. Ніхто не хоче братися», – заявив Березюк.

Також готовим є закон про окуповані території, але його також не хочуть голосувати, заявив народний депутат.

Окрім голосування за зняття недоторканності з окремих членів Верховної Ради, розгляду чекає також законопроект про скасування депутатської недоторканності взагалі. 28 червня президент Петро Порошенко заявив, що чекає від депутатів голосування та ухвалення рішення щодо зняття з них депутатської недоторканності.

Президент сказав, що разом із реформами, зокрема пенсійною, земельною і охорони здоров’я, стояло питання зняття недоторканності з депутатів. Депутати одразу зрозуміли цей сигнал

Політолог Віктор Небоженко висловлює думку, що президент міг спеціально нагадати депутатам про недоторканність, аби депутати не проголосували за реформи. Тепер їх більше турбує власна безпека, аніж зміни в законодавстві.

«Президент сказав, що разом із реформами, зокрема пенсійною, земельною і охорони здоров’я, стояло питання зняття недоторканності з депутатів. Депутати одразу зрозуміли цей сигнал. Тому, скоріш за все, до закінчення сесії ми не отримаємо повноцінних законодавчих документів», – заявив Небоженко.



Представник БПП Віктор Кривенко не вбачає жодного зв’язку між голосуваннями за скасування недоторканності та реформами. Хоча, визнає він, депутатська недоторканність стала в нагоді опозиційним політикам під час Революції гідності, скасувати її було передвиборчим зобов’язанням нинішніх парламентаріїв. «Не думаю, що на сьогодні є хоч якесь виправдання, щоб не голосувати за зняття недоторканності в цілому», – переконаний Кривенко.

Втім, наразі більш нагальним є зняття недоторканності з кількох депутатів, щодо яких Генпрокурор раніше надсилав відповідні подання до регламентного комітету. На думку Тараса Пастуха, зрив цього голосування є цілком імовірним.

«Є побоювання, що частина людей, які повинні проголосувати за зняття недоторканності з депутатів на запит ГПУ, просто вийде з залу чи взагалі не з’явиться на роботі. Але, якщо парламент буде не здатний прирівняти цих народних депутатів до звичайних людей, щоб вони могли далі йти в судовому порядку, він буде остаточно знецінений в очах виборців», – прогнозує депутат, нагадуючи, що зняття недоторканності ще не означає неодмінного судового переслідування.

Беручи до уваги кількість питань, які має розглянути Верховна Рада за останній сесійний тиждень, Віктор Кривенко від імені БПП обіцяє порушити питання про продовження роботи: «Країна воює, а в нас останній тиждень і потім зберемося лише у вересні», – каже він.

Тарас Пастух вважає, що ця ініціатива, скоріш за все, не буде схвалена.

«Не вірю, що депутати, які вже купили квитки на літаки та путівки, зараз відмовляться від них, – переконаний депутат від «Самопомочі». – На жаль, ще жодного разу не було позитивного голосування за продовження календарного графіку роботи парламенту».

Втім, на думку депутата, в останні дні парламент мусить встигнути, поміж іншого, не лише дати хід медичній реформі, а й розглянути питання бюджетної резолюції та низку законів, що стосуються реформування освіти.