Голова МЗС Британії закликав Україну до подальших реформ

Міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон закликав Україну продовжити реформи.

Виступаючи в Лондоні на конференції на тему реформ в Україні, на яку прибув і прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, голова британської дипломатії висловив занепокоєння, що реформи в Україні йдуть нестійко.

Зокрема, сказав Джонсон, непокоїть обрання нових членів Верховного суду України, брак поступу у створенні спеціальних антикорупційних судів чи перешкоди, яких, за його словами, зазнають групи громадянського суспільства, що борються проти корупції.

«Думаю, всі погодяться, що треба зробити більше, щоб сповнити ідеали тих, хто сміливо стояв під кулями снайперів під час революції на Майдані. Корупція має бути викорінена, і я думаю, що з цим погоджуються всі», – сказав він.

Крім того, додав Джонсон, Україні необхідна виборча реформа до наступних парламентських виборів 2019 року, починаючи з призначення нової Центральної виборчої комісії і запровадження суворіших правил і покарань за виборчі порушення.

«Ті, хто мав вигоди від старої системи, звичайно, будуть руками й ногами боротися за ті свої привілеї. Але Україна має перевагу – чудовий набір лідерів в уряді, в парламенті, у громадянському суспільстві. З багатьма з них я вже мав честь зустрітися. І я вірю, що ці люди віддані своїй країні і рішуче налаштовані збудувати вільну й заможну Україну. І я цілком упевнений, що вони доможуться свого і подолають тих, хто волів би перешкодити поступові України задля особистої вигоди», – сказав Боріс Джонсон.

Напередодні лондонської конференції з питань впровадження реформ в Україні Володимир Гройсман називав її надзвичайно важливим заходом. «Ми підійшли до конференції з чітким розумінням змін – як вони будуть відбуватися. Ми зростаємо, стаємо інвестиційно привабливою країною. Це дуже добрий сигнал», – додав він.

У програмі візиту голови українського уряду є також зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей і з керівниками британських компаній та інвестиційних фондів, участь в інвестиційній конференції Dragon Capital і зустрічі з лідерами української громади і релігійними діячами у Великій Британії.