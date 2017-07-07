Регламентний комітет і Генпрокуратура порозумілися щодо Розенблата

Регламентний комітет Верховної Ради підтримав подання Генпрокуратури на позбавлення недоторканності, затримання та арешт народного депутата Борислава Розенблата. Йому інкримінують зловживання впливом і отримання хабарів на суму 280 тисяч доларів. Сам депутат обвинувачення відкидає і стверджує, що його переслідування замовила бурштинова мафія, проти якої він бореться.

На підтвердження висунутих проти Борислава Розенблата (фракція «Блоку Петра Порошенка») обвинувачень на засіданні регламентного комітету продемонстрували зняте прихованою камерою відео, на якому зафіксовані зустрічі народного депутата і «спецагента НАБУ Катeрини». Люди, які фігурують на відео, домовлялися про хабарі різних розмірів у справах щодо видобутку бурштину.

Зафіксовано достатньо багато епізодів, які, з нашої точки зору, підпадають під ознаки скоєння злочинів

«Зафіксовано достатньо багато епізодів, які, з нашої точки зору, підпадають під ознаки скоєння злочинів», – каже генеральний прокурор Юрій Луценко.

Розенблат звинувачує «бурштинову мафію»

Натомість сам Борислав Розенблат назвав відео «художнім фільмом» і відкинув висунуті на його адресу обвинувачення.

«Те, що ви там бачите, зроблено всупереч усім законам. Я не знаю такого закону, в якому дозволено мене знімати і мене прослуховувати», – заявляє він.

За словами народного обранця, справу проти нього організувала «бурштинова мафія», проти якої він послідовно бореться.

Хто після мене захоче займатися легалізацією бурштину? Ніхто!

«Хто після мене захоче займатися легалізацією бурштину? Ніхто!» – наголошує Борислав Розенблат.

Присутній на засіданні регламентного комітету адвокат Андрій Федур, який захищає Борислава Розенблата, зазначив, що записи «агента Катерини» не можуть бути доказом у суді, так само, як і свого часу «плівки Мельниченка», адже здобуті вони незаконним шляхом.

Чи є це доказом у кримінальному провадженні? Ні, не є. Це є лише доказом того, що вчинялися неправомірні дії з боку детектива НАБУ

«Чи є це доказом у кримінальному провадженні? Ні, не є. Це є лише доказом того, що вчинялися неправомірні дії з боку детектива НАБУ», – наголошує правник.

Луценко обіцяє нові подання

Натомість членам регламентного комітету надані генпрокуратурою матеріали видалися переконливішими, ніж аргументи колеги та його захисту, тож вони в повному обсязі підтримали подання Генпрокуратури. Хоча напередодні, підтримавши розгляд подання на народного депутата Максима Полякова, який проходить по тій самій «бурштиновій справі», заперечили проти його затримання та арешту.

В.о. голови регламентного комітету Павло Пинзеник пояснив таку різницю між рішеннями відмінністю доказової бази.

«Що стосується питання щодо Розенблата, мені здається, що для всіх все більш-менш було очевидно. Щодо Полякова – на базі тих матеріалів, які були нам надані вчора, ми дійшли до висновку, що їх недостатньо для того, щоб рекомендувати Верховній Раді надати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, а тим більше – на арешт», – сказав він в коментарі журналістам.

Генеральний прокурор висловив своє задоволення з приводу рішень регламентного комітету, пообіцяв нові подання на народних обранців і закликав Верховну Раду скасувати депутатську недоторканність.

П’ять подань генпрокуратури на народних депутатів Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Андрія Лозового, Маскима Полякова і Борислава Розенблата Верховна Рада має розглянути наступного тижня.