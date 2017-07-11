СБУ: відкрили 34 справи щодо адміністраторів спільнот у російських соцмережах

Служба безпеки України заявляє, що впродовж січня – червня стосовно адміністраторів спільнот у соціальних мережах «ВКонтакте» і «Одноклассники» відкрили 34 кримінальні провадження.

Як повідомляє прес-служба відомства, ці спільноти поширювали заклики до повалення конституційного ладу та державної влади в Україні, проведення масових заворушень та інших протиправних дій.

У СБУ додають, що у рамках відкритих проваджень 27 людям оголосили про підозру.

За даними служби, також суди винесли 27 обвинувальних вироків за ознаками вчинення злочинів передбачених статтею 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), статтею 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та статтею 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

15 травня президент України Петро Порошенко указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, що передбачає застосування нових санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб. У списку 468 юридичних осіб – зокрема сайти групи Mail.Ru, сервіси «Яндекс», соцмережі «ВКонтакте», «Однокласники». Згідно з указом, інтернет-провайдери зобов’язані заблокувати доступ до цих інтернет-ресурсів. Тоді також у Раді національної безпеки і оборони України заявили, що через російські соцмережі ведеться інформаційна агресія проти України.

Вищий адміністративний суд розглянув позов щодо скасування указу Порошенка і 14 червня ухвалив рішення, яким відмовився визнавати цей документ неправомірним.