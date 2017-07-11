Радіо Свобода закликало Туркменистан звільнити журналіста Непесґулиєва

Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода закликало звільнити ув’язненого в Туркменистані журналіста Сапармеммета Непесґулиєва, що перебуває в ув’язненні вже два роки за звинуваченнями, які правозахисники і робоча група ООН засудили як політично мотивовані.

Його, як заявив президент Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода Томас Кент, «карають за журналістику». «Його засудили без участі адвоката, без публічного процесу, за звинуваченнями, які ми вважаємо цілковито сфабрикованими, і він має бути негайно звільнений», – мовиться в заяві.

Сапармеммет Непесґулиєв (його ім’я також наводять у російському спотворенні як Сапармамед Непескулієв) зник 7 липня 2015 року. Після того тривалий час про нього нічого не було відомо. Відтак суд визнав журналіста винним за звинуваченнями, пов’язаними з наркотиками.

Правозахисники заявляють, що ці звинувачення сфабрикували як помсту за його журналістську діяльність. Робоча група ООН у справі необґрунтованих затримань визначила затримання Непесґулиєва саме як необґрунтоване і оголосила, що журналіста позбавили свободи «за мирне здійснення свого права на свободу висловлювання». У липні 2016 року сім членів Палати представників Конгресу США направили президентові Туркменистану Ґурбанґули Бердімухамедова, в якому ув’язнення Сапармеммета Непесґулиєва назване незаконним і міститься заклик негайно звільнити його.

Непесґулиєв у відеорепортажах для Радіо Свобода документував зруйновану інфраструктуру і економічну нерівність на заході Туркменистану.

Фізичних нападів, погроз і судових переслідувань за звинуваченнями, які вважають безпідставними, зазнавали й багато інших журналістів і дописувачів Радіо Свобода в Туркменистані.

У звіті правозахисної організації Freedom House 2017 року Туркменистан за рівнем свободи преси визнаний «не вільним»: він розташований у самому кінці переліку поруч із Північною Кореєю з 98 штрафними балами зі 100 можливих.