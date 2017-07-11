Моґеріні і Лавров обговорили Україну й інші питання

Верховний представник Європейського союзу з закордонних справ Федеріка Моґеріні і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на переговорах у Брюсселі обговорили становище в Україні, а також кризу в Лівії, напруженість у регіоні Перської затоки, зупинку близькосхідного мирного процесу, перемир’я в Сирії і ракетно-ядерне протистояння з Північною Кореєю.

Як сказала Моґеріні після переговорів, при обговорення становища на сході України і у Криму йшлося про те, що для Європейського союзу вкрай важливе повне виконання мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу.

«Очевидно, що ми не маємо однакових позицій із усіх питань, але … з нашого погляду важливо взаємодіяти, співпрацювати (з Росією – ред.), де це тільки можливо, і сьогодні ми визначили ґрунт для співпраці», – сказала вона.

Лавров, зі свого боку, теж згадав про замороження більшості контактів із Євросоюзом «із відомих причин», які він не став називати.

Відносини ЄС і Росії стали різко напруженими від часу окупації Росією українського Криму, а потім агресії на сході України 2014 року.