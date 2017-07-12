НСЖУ: Міноборони має своїм коштом лікувати пораненого в Кривому Розі журналіста

Національна спілка журналістів України вимагає від керівництва Міністерства оборони взяти на повне забезпечення лікування та реабілітацію оператора інформаційного каналу «Перший Криворізький» В’ячеслава Вовка. Також родина журналіста, яка виховує малолітню дитину, має отримувати компенсацію, пов’язану з втратою працездатності батька, наголошують у НСЖУ.

«Очевидно, що саме військові, які запланували проведення спеціальних навчань, мають взяти відповідальність і за лікування, і за реабілітацію пораненого журналіста. Не було би навчань, не було би і трагедії», – наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Поранений у Кривому Розі під час військових навчань оператор притомний, проте його стан украй тяжкий, повідомив 11 липня головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко.

За його словами, у дніпровській лікарні, куди 28-річного чоловіка перевезли за згодою рідних, очікують на київських фахівців для проведення складної операції. Зараз поранений перебуває у відділенні нейрохірургії. Як повідомив медик, пацієнт – на апараті штучного дихання, тиск вдається підтримувати завдяки медичним препаратам. Як розповів Риженко, куля пошкодила шийний хребець, роздроблений спинномозковий канал, що негативно вплинуло на роботу органів.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ В’ячеслав Вовк. В оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

За даними поліції, у діях 43-річного затриманого вбачають ознаки відразу двох злочинів – необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) і незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід – 60 днів тримання під вартою.

Колеги і родичі збирають кошти на лікування оператора.