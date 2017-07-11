Лікарі заявляють про вкрай тяжкий стан оператора, пораненого в Кривому Розі

Поранений у Кривому Розі під час військових навчань оператор перебуває у свідомості, проте його стан вкрай тяжкий, повідомив 11 липня головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко.

За його словами, у дніпровській лікарні, куди 28-річного чоловіка перевезли за згодою рідних, очікують на київських фахівців для проведення складної операції.

Зараз поранений перебуває у відділенні нейрохірургії. Як повідомив медик, пацієнт – на апараті штучного дихання, тиск вдається підтримувати завдяки медичним препаратам.

Як розповів Риженко, куля пошкодила шийний хребець, роздроблений спинномозковий канал, що негативно вплинуло на роботу органів.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В’ячеслав Волк 1988 року народження з вогнепальним пораненням в шию був доправлений до 2-ї міської лікарні.

В оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

За даними поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають ознаки відразу двох злочинів – необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) і незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід – 60 днів тримання під вартою.

Колеги і родичі збирають кошти на лікування оператора.