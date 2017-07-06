Поліція відкрила справу через поранення представника ЗМІ у Кривому Розі

За фактом поранення представника ЗМІ у Кривому Розі поліція міста відкрила кримінальне провадження, повідомили Радіо Свобода у поліції міста.

За даними правоохоронців, дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Травмований перебуває у лікарні у тяжкому стані, тривають слідчі дії, сказали в поліції.

(Відео з каналу «Першого Криворізького» в Youtube)

Раніше в поліції Кривого Рогу повідомили, що 6 липня під час навчань ЗСУ з територіальної оборони біля Саксаганської райради був поранений представник ЗМІ. Громадянин 1988 року народження з вогнепальним пораненням в шию був доправлений до 2-ї міської лікарні.

В оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався у четвер під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, який «не має стосунку до Збройних сил України», коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

У редакції інтернет-порталу «Перший Криворізький» повідомили, що для лікування оператора їхнього видання, який постраждав від пострілу, оголосили збір коштів.