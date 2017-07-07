Затриманому за підозрою в пораненні представника ЗМІ в Кривому Розі загрожує до 5 років тюрми

Поліція Кривого Рогу затримала чоловіка, підозрюваного в пораненні з необережності представника ЗМІ під час військових навчань.

За даними поліції Дніпропетровської області, 43-річного затриманого підозрюють за двома статтями «необережне тяжке тілесне ушкодження» (стаття 128) і «незаконне поводження зі зброєю» (стаття 263 Кримінального кодексу України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п’яти років.

«Правоохоронці вилучили зброю, споряджену бойовими патронами, із якої й було поранено представника ЗМІ. Зазначену вогнепальну зброю та боєприпаси підозрюваний придбав, носив та зберігав без передбаченого законом дозволу. Усе вилучене долучено до кримінального провадження у якості речового доказу», – повідомили у поліції 7 липня.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та встановлюються усі обставини справи.

6 липня в Саксаганському районі Кривого Рогу під час проведення навчань з територіальної оборони отримав вогнепальне поранення в область шиї чоловік 1988 року народження. Постраждалий працює оператором інформаційного порталу «Перший Криворізький».

В оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався у четвер під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, який «не має стосунку до Збройних сил України», коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

У редакції інтернет-порталу «Перший Криворізький» повідомили, що для лікування оператора їхнього видання, який постраждав від пострілу, оголосили збір коштів.

Травмований перебуває в тяжкому стані.

За фактом поранення представника ЗМІ у Кривому Розі поліція міста відкрила кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).