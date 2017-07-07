Затриманого за поранення працівника ЗМІ під час військових навчань взяли під варту на два місяці

Чоловікові, затриманому за поранення працівника ЗМІ під час військових навчань у Кривому Розі, обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб. Таке рішення ухвалив Центрально-Міський районний суд Кривого Рогу.

За рішенням суду, затриманий може вийти під заставу в 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За даними поліції, в діях 43-річного затриманого вбачають ознаки відразу двох злочинів – необережне тяжке тілесне ушкодження (стаття 128) та незаконне поводження зі зброєю (стаття 263 Кримінального кодексу України). Як заявили в поліції, пістолет, із якого був випадково здійснений постріл, що поранив телеоператора, і патрони до нього підозрюваний придбав, зберігав і носив без належного дозволу.

За даними лікарні, 28-річний поранений оператор В’ячеслав Волк наразі у стабільному тяжкому стані. Для допомоги медикам Кривого Рогу прибули колеги з обласної лікарні імені Мечникова. Колеги і родичі збирають кошти на лікування оператора.

Також у п’ятницю редакція інформаційного порталу «Перший Криворізький», де працює потерпілий, звернулась із відкритим листом до представників Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, до представників влади Кривого Рогу та Дніпропетровської області з проханням «протягом 24 годин організувати проведення прес-конференції з участю всіх відомств, які були залучені до проведення та організації навчань ЗСУ в Саксаганській районній у місті ради 6 липня 2017 року».

Раніше в поліції Кривого Рогу повідомили, що в четвер під час навчань Збройних сил України з територіальної оборони біля Саксаганської райради був поранений представник ЗМІ. Громадянин 1988 року народження з вогнепальним пораненням в шию був доправлений до 2-ї міської лікарні.

В Оперативному командуванні «Схід» Збройних сил України підтвердили, що інцидент стався в четвер під час командно-штабних навчань із територіальної оборони в Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл із пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, який «не має стосунку до Збройних сил України», коли демонстрував журналістам, як затримують порушників. Поранений тоді сам зголосився зіграти роль затримуваного порушника.