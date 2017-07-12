До Держдуми Росії внесли законопроект про штрафи за «наклепницьку інформацію» у соцмережах

Депутати «Єдиної Росії» внесли до російської Держдуми законопроект, який передбачає штрафи на суму від 3 до 5 мільйонів рублів (від 49,3 до 82,3 тисячі доларів) за відмову видалити інформацію, що «ганьбить честь і гідність», і протиправний контент із соціальних мереж. Для юридичних осіб розмір штрафу збільшується у десять разів.

Законопроект зобов’язує всі соціальні мережі й месенджери, якими користуються більше двох мільйонів росіян, відкрити представництво в Росії.

Спеціального підрозділу, який буде стежити за перевіркою інформації в соцмережах для цього закону, влада Росії створювати не буде. Контролювати процес будуть оператори. Вони повинні створити умови, щоб користувачі могли скаржитися на протиправну інформацію, і її можна було б заблокувати «протягом доби».

Ці заходи, на думку авторів законопроекту, слід розглядати як превентивні, які дозволять боротися з поширенням «протиправної інформації» і при цьому не блокувати ресурси.

Коли саме розглядатимуть законопроект - наразі невідомо.