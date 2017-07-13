На Донбасі загинув один український воїн – штаб

У зоні бойових дій 12 липня загинув один український воїн, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 30 обстрілів позицій українських військових.

У штабі твердять, що в районі Троїцького на Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 міліметри, заборонені Мінськими домовленостями. «У відповідь сили АТО відкривали вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів», – ідеться в повідомленні.

У штабі також вказують, що на Маріупольському напрямку сепаратисти вели «вогонь по житлових кварталах Мар’їнки, що призвело до пожежі та руйнувань цивільних будівель».

В угрупованні «ДНР» заявляють про бої під Донецьком та ускладнення ситуації у вечірній та нічний час. В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 12 липня.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.