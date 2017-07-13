Кремль вважає «політизованим» рішення США щодо «Лабораторії Касперського»

Кремль 12 липня розкритикував як «політизоване» рішення уряду США виключити програмні продукти російської «Лабораторії Касперського» зі списків постачальників, які можуть використовувати американські урядові установи.

«Це абсолютно комерційна компанія, яка надає комерційні послуги, які є не тільки конкурентоспроможними, але й суперконкурентними на глобальному рівні», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Вочевидь, «Лабораторія Касперського» була затягнута в геополітичну бійку, де кожна сторона намагається використовувати компанію як пішака у своїй грі», – ідеться в заяві російського виробника програмного забезпечення.

Керівник «Лабораторії Касперського» Євген Касперський неодноразово пропонував зустрітися з офіційними особами США та свідчити перед Конгресом щодо безпеки своєї продукції.

Адміністрація президента США Дональда Трампа 11 липня вилучила російську «Лабораторію Касперського» з двох списків постачальників, які урядові установи можуть використовувати для придбання технологічного обладнання. Це сталося через припущення, що продукти компанії можуть бути використані Кремлем для отримання доступу до мереж у США.

Антивірусне програмне забезпечення «Лабораторії Касперського» є популярним у Сполучених Штатах та багатьох інших країнах, ця фірма є провідним гравцем на ринку кібербезпеки впродовж десятиліть.