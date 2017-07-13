На Черкащині блискавка вбила трьох членів однієї родини – ДСНС

У селі Кузьмина Гребля Христинівського району на Черкащині 12 липня близько 17:30 під час проведення робіт на полі фермерського господарства від ураження блискавки загинуло троє людей, у тому числі дитина 2002 року народження. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Про подробиці трагедії повідомив речник ДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко.

«Трагедія сталася, коли родина, 38-річний чоловік, його 35-річна дружина та 15-річний син, збирали на полі сільськогосподарського виробничого комбінату огірки. Внаслідок події чоловік та молода жінка загинули на місці. Травмованого юнака в критичному стані було терміново доставлено до реанімаційного відділення Христинівської центральної районної лікарні. Попри зусилля медиків, так і не прийшовши до тями, через дві години хлопчина помер», – ідеться в повідомленні.

Внаслідок негоди в кількох областях України наприкінці червня та на початку липня були знеструмлені сотні сіл і містечок, фіксувалися також людські жертви через падіння дерев, влучання блискавки тощо.

Синоптики попереджають, що 13 липня в Україні, крім Запорізької, Донецької, Луганської областей, фіксуватимуться грози, в окремих районах сильний дощ, град та шквали 15 – 22 метри на секунду.