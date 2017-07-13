У США конгресмен Шерман вніс пропозицію про імпічмент президента Трампа

Член Палати представників Конгресу США демократ від Каліфорнії Бред Шерман вніс 12 липня до Конгресу пропозицію про імпічмент президента Трампа. Шерман пояснює свою вимогу тим, що Трамп, на його думку, перешкодив здійсненню правосуддя, відправивши у відставку директора ФБР Джеймса Комі, який брав участь у розслідування ймовірного впливу Росії на вибори у США.

Конгресмен посилається на слова звільненого директора ФБР, який заявив що президент вимагав від нього припинення розслідування контактів свого колишнього помічника з національної безпеки Майкла Флінна з російськими представниками.

Це перша формальна законодавча ініціатива з вимогою про дострокове припинення повноважень Трампа. Зараз її підтримують лише два конгресмени. Керівництво демократів не впевнене в своєчасності такого кроку, оскільки за пропозицію про імпічмент має проголосувати більшість членів нижньої палати, а республіканці мають там перевагу в 46 голосів.

Речниця Білого дому Сара Гакабі-Сандерс охарактеризувала пропозицію каліфорнійського демократа як «політиканство в гіршому вигляді».