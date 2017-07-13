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13 Липень 2017, Київ 12:09
Новини | Події

Раді пропонують без обговорень схвалити закон про Конституційний суд – проект постанови

Верховній Раді пропонують ухвалити закони про Конституційний Суд і про внесення змін до низки кодексів без обговорення. Про це йдеться у зареєстрованих сьогодні відповідних проектах постанов.

У проекті постанови №6699 «Про особливості процедури розгляду та ухвалення проекту закону України «Про Конституційний Суд України» (автори керівник фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов і лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак) пропонується в четвер розглянути відповідний законопроект у другому читанні без обговорення і голосувань, що стосуються відхилених профільним комітетом пропозицій і поправок.

Автори постанови пояснюють, що «незавершеність судової реформи фактично унеможливлює ефективну реалізацію наданого Конституцією України права на судовий захист, існує нагальна необхідність ухвалення у найкоротші строки, протягом двох останніх пленарних днів шостої сесії Ради, у тому числі проекту закону про Конституційний суд України».

Крім того, проект постанови про внесення змін до низки кодексів пропонує ухвалити за такою ж процедурою – без обговорення і голосувань, що стосуються відхилених профільним комітетом пропозицій і поправок.

Народні депутати планують сьогодні розглянути законопроект №6427-д «Про Конституційний Суд України» та законопроект про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.

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