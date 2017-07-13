LIVE | У Раді група депутатів блокує трибуну

Група депутатів Верховної Ради блокує трибуну у сесійній залі, вони вимагають скасувати депутатську недоторканність.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, яка веде засідання, назвала колег, які блокують трибуну, «парламентськими фріками», вони, за її словами, влаштовують безлад.

Депутати продовжують розглядати поправки до законопроекту про Конституційний суд, який планують розглянути у другому читанні.

Також біля будівлі Верховної Ради мітингують з вимогою скасування депутатської недоторканності.

Сьогодні Рада о 17:00 розгляне подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.