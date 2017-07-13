Біля Ради вимагають скасування депутатської недоторканності, була штовханина

Біля будівлі Верховної Ради мітингують з вимогою скасування депутатської недоторканності.

Учасники тримають прапори з символікою «Руху нових сил» Михеїла Саакашвілі, всеукраїнського об’єднання «Свобода» і «Правого сектора».

Крім того, на вулиці Грушевського деякі учасники з символікою «Національного корпусу» мітингу кинув димову шашку. У прес-службі Національного корпусу підтвердили, що активісти палять фаєри.

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Також між активістами і поліцейськими сталася штовханина. Перед цим приїхали евакуатори, щоб забрати машини Автомайдану, які блокували заїзд до Ради.

Сьогодні Рада о 17:00 розгляне подання генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт народного депутата від фракції «Опозиційний блок» Михайла Добкіна.

Раніше цього тижня під час розгляду 11 липня подань ГПУ щодо деяких депутатів біля будівлі Верховної Ради мітингували з вимогою зняття депутатської недоторканності.